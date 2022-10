Chelsea vor Salzburg-Spiel gegen ManUnited nur Remis

So wie Salzburg hat auch Chelsea am Samstag im nationalen Schlagerspiel einen Punkt geholt. Die Londoner, am Dienstag (ab 18:00 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel live mit Sky X um nur 15 Euro im Monat) in der Champions League in Salzburg zu Gast, kamen im Heimspiel der englischen Fußball-Premier-League gegen Manchester United zu einem 1:1. Chelsea liegt damit weiter auf Rang vier, einen Zähler vor United. Jorginho brachte Chelsea in der 87. Minute per Elfmeter in Führung, United schaffte in der 94. Minute durch Casemiro noch den Ausgleich.

Scott McTominay hatte Chelseas Armando Broja bei einer Ecke zu Boden gerissen, den fälligen Strafstoß verwandelte Jorginho (87.). In der Nachspielzeit setzte Casemiro (90.+4) einen Kopfball über Chelsea-Torwart Kepa Arrizabalaga hinweg, der Ball prallte vom Pfosten ab und ging knapp über die Linie.

Die Blues verpassen damit die Chance, sich vier Zähler vor ManUnited zu setzen, bleiben aber weiterhin auf Rang vier.

Ein weiterer Wermutstropfen für Manchester-Trainer Erik ten Haag war die Verletzung von Innenverteidiger Raphael Varane. Der französische Nationalspieler musste ausgewechselt werden und verließ unter Tränen den Platz.

(SID)/Bild: Imago