Chelsea vs. Real heute live – so siehst Du das CL-Halbfinale auf Sky

Für Real Madrid und Chelsea geht’s heute um alles. Sky zeigt Dir das entscheidende Champions League Rückspiel im Halbfinale live. Alle Infos zur Übertragung.

Champions League heute live im Stream & TV: Alle Infos zur Übertragung

Sky überträgt im CL-Halbfinale alle Spiele live und in voller Länge!

Du hast kein Sky Abo? Kein Problem! Mit unserem Streamingdienst Sky X kannst Du alle Duelle der Königsklasse trotzdem ganz bequem live streamen.

FC Chelsea gegen Real Madrid HEUTE LIVE auf Sky

Showdown an der Stamford Bridge: Mit dem 1:1 in Madrid hat sich Chelsea eine passable Ausgangslage für das Rückspiel erarbeitet. Doch Real ist immer für eine Überraschung gut. Wer setzt sich durch und folgt Manchester City ins Finale am 29. Mai? Sky überträgt den Halbfinal-Fight heute ab 20:00 Uhr live.

Wann ist Anpfiff? Anpfiff ist am Mittwoch um 21:00 Uhr.

Wer überträgt? Sky überträgt ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.

