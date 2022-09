Chelsea gegen Salzburg JETZT LIVE auf Sky Sport Austria

Auch am zweiten Spieltag der UEFA Champions League dürfen sich Sky Seher:innen auf geballte Expertise freuen: Didi Hamann sowie Peter Stöger analysieren den Champions-League-Mittwoch bei Sky Sport Austria.

Der Auswärts-Hit der Salzburger gegen Chelsea mit Marc Janko als Co-Kommentator und Peter Stöger sowie Didi Hamann als Sky Experten am Mittwoch live bei Sky Sport Austria

Bereits am Mittwoch steht für die Salzburger das nächste Highlight an: ein Match an der Stamford Bridge gegen den FC Chelsea. Die Londoner sind allerdings aufgrund ihres doch unerwarteten Trainerwechsels schwierig auszurechnen. Gelingt den Salzburgern erneut eine Gala-Nacht gegen ein Schwergewicht des europäischen Fußballs? Das Spiel kann live auf Sky Sport Austria 2 verfolgt werden. Martin Konrad kommentiert zusammen mit dem ehemaligen Salzburg-Stürmer & Sky Experten Marc Janko die Partie. Sky Anchor Constanze Weiss moderiert die UEFA Champions League am Mittwoch, während die Sky Experten Didi Hamann und Peter Stöger die Leistung der Jaissle-Elf einordnen. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Auch einen Tag später in Manchester kommt es zu einem Wiedersehen der speziellen Art. Erling Haaland, neben Robert Lewandowski der prägende Stürmer der letzten Saison in der Deutschen Bundesliga, trifft mit Manchester City auf seinen Ex-Klub, den BVB. Ob die Dortmunder Abwehrreihe ihren ehemaligen Torgiganten in den Griff bekommt, ist live auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Zudem kommt es zur frühen Anstoßzeit zum Duell der Salzburger Gruppengegner AC Milan gegen Dinamo Zagreb. Später treffen Xaver Schlager und Konrad Laimer mit RB Leipzig in der spanischen Hauptstadt auf den amtierenden UEFA Champions League Sieger Real Madrid und David Alaba.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

AC Milan – Dinamo Zagreb um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Shakthar Donezk – Celtic Glasgow um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

FC Chelsea – FC Salzburg um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Real Madrid – RB Leipzig um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Manchester City – Borussia Dortmund um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Juventus Turin – Benfica Lissabon um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Maccabi Haifa – Paris Saint-Germain um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

FC Kopenhagen – FC Sevilla um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Glasgow Rangers – SSC Napoli um 21:00 Uhr live auf Sky Sport 6

Bild: GEPA