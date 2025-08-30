Chelsea will Bayerns Jackson-Deal platzen lassen

Der Grund: Chelsea-Stürmer Liam Delap hat sich am heutigen Samstag beim 2:0-Heimsieg über den FC Fulham verletzt und fällt bis zu acht Wochen aus.

Chelsea fordert Jackson auf, wieder nach London zurückzukehren. Der senegalesische Angreifer befindet sich bereits in München, um bei den Bayern den Medizincheck zu absolvieren.

Die Entscheidung, Jacksons Leihe abzusagen, wurde am Samstagnachmittag nach Gesprächen zwischen der sportlichen Leitung von Chelsea und Cheftrainer Enzo Maresca getroffen.

„Transfers sind dann in trockenen Tüchern, wenn Unterschriften da sind. Der Junge (Nicolas Jackson, Anm. d. Red.) ist da und jetzt schauen wir, was passiert. Wir werden uns ganz in Ruhe nach dem Spiel damit beschäftigen, werden uns Gedanken machen und schauen, was passiert und dementsprechend reagieren“, sagte Bayerns Sport-Vorstand Max Eberl vor dem Münchner Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Sky–Mikrofon und fügte noch hinzu:

„Man diskutiert, man bahnt an, man einigt sich und dann steht der Medizincheck an. Dann passieren immer noch außergewöhnliche Dinge und deswegen kann ich selbst noch nicht sagen, was genau los ist. Nach dem Spiel werden Christoph (Freund), Vinnie (Vincent Kompany) schauen, was zu tun ist.“

Jackson-Berater will Bayern-Leihe retten

Nach Sky-Informationen ist Jackson mit seinem Berater Ali Barat nach seiner Landung um 16:55 Uhr noch in München. Barat, Chef der Agentur EPIC, versucht, die Leihe seines Klienten zu den Bayern noch zu retten. Die Gespräche laufen auf Hochtouren.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago