Chiefs kassieren erste Saison-Niederlage in Buffalo

Die Kansas City Chiefs haben in der US-Football-Profiliga NFL nach zuvor neun Siegen in Folge ihre erste Niederlage der Saison kassiert.

Die Mannschaft um Star-Quarterback Patrick Mahomes, die mit dem dritten Super-Bowl-Triumph in Serie Geschichte schreiben will, verlor das Topspiel bei den Buffalo Bills mit 21:30. Saisonübergreifend war es für die Chiefs die erste Niederlage seit Dezember 2023 (14:20 gegen die Las Vegas Raiders).

Bills-Quarterback Josh Allen gelang nach einem Lauf über 26 Yards der entscheidende Touchdown. Buffalo steht mit einer Bilanz von neun Siegen und zwei Niederlagen souverän an der Spitze der AFC East, genau wie Kansas City in der AFC West. „Ungeschlagen zu sein, war cool. Aber das ist nicht unser ultimatives Ziel. Wir werden also weiter darauf hinarbeiten“, sagte Mahomes. Die Bills seien „ein gutes Football-Team. Es gibt keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen, wenn man gegen sie verliert“.

