Chiefs verpassen vorzeitigen Einzug in die Play-offs

Die Kansas City Chiefs haben den vorzeitigen Einzug in die Play-offs der NFL verpasst. Der Super-Bowl-Champion verlor am „Christmas Day“ überraschend mit 14:20 (7:17) gegen die Las Vegas Raiders. Den Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes fehlt in der AFC West weiter ein Erfolg für den achten Division-Sieg nacheinander.

Die Raiders wahrten dagegen ihre Chance auf die Play-offs – und damit auch auf einen Super Bowl im eigenen Stadion. Mit 7:8 Siegen muss das Team aus der Spielerstadt aber auf ein kleines Wunder hoffen. Die Chiefs (9:6) führen dieselbe Division weiter an.

Las Vegas profitierte im Arrowhead Stadium von schweren Fehlern der Chiefs. Innerhalb von sieben Sekunden erzielte die Defensive der Gäste gleich zwei Touchdowns, nachdem erst Running Back Isiah Pacheco den Ball verlor und dann Mahomes eine Interception warf.

Die New York Giants verabschiedeten sich derweil aus dem Rennen um die Postseason. Der viermalige Super-Bowl-Sieger unterlag beim bereits sicher qualifizierten Titelkandidaten Philadelphia Eagles mit 33:25. Mit 5:10 Siegen kann New York sich nicht mehr für die Play-offs qualifizieren.

Die Eagles (11:4) hielten hingegen ihre Hoffnungen auf Platz eins in der NFC am Leben. Auch dank Schützenhilfe, da die San Francisco 49ers (11:4) im Duell der Topteams gegen die Baltimore Ravens chancenlos waren. Die 49ers um Shootingstar Brock Purdy kassierten ein 19:33, der junge Quarterback warf gleich vier Interceptions. Die Ravens sind mit ihrer 12:3-Bilanz nun alleinig das beste Team der NFL.

