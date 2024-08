Chile-Camp wegen gesundheitlichen Rückschlags ohne Schwarz

Skistar Marco Schwarz wird auf seinem Weg zurück in den Weltcup von einer Bandscheibenvorwölbung in der Lendenwirbelsäule eingebremst.

Der Kombi-Weltmeister 2021 muss daher seine Teilnahme an einem vierwöchigen ÖSV-Trainingscamp in El Colorado/Chile absagen, wie Ski Austria am Donnerstag informierte. Schwarz hatte sich wegen aufgetretener Rückenschmerzen in Innsbruck untersuchen lassen, nach Fixierung des Problems wurde er infiltriert und muss sich nun mehrere Wochen schonen.

Schwarz hatte sich am 28. Dezember des Vorjahres bei einem Sturz während einer Weltcup-Abfahrt auf der Stelvio in Bormio einen Kreuzbandriss und Einriss des Innenmeniskus sowie einen Knorpelschaden im rechten Knie zugezogen.

Wann der seit vergangenem Freitag 29-jährige Allrounder nun wieder ins Training einsteigen kann, steht derzeit nicht fest. „Die erste Diagnose war natürlich ein Schock, weil ich mich nach der intensiven Reha-Phase schon sehr auf Chile gefreut habe“, sagte Schwarz in einer ersten Reaktion. Er habe über den Sommer immer wieder seinen Rücken gespürt, in der vergangenen Woche sei der Schmerz aber stärker geworden. „Nach einer Ruhephase werde ich die Zeit nutzen, um wieder zu hundert Prozent fit zu werden und danach möchte ich wieder voll ins Training einsteigen.“

(APA) / Bild: GEPA