Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting wird dem FC Bayern auch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City (Dienstag, ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) nicht zur Verfügung stehen.

Der Angreifer fehlt nach Angaben der Münchner wie beim Spiel in der Detuschen Bundesliga am Samstag beim SC Freiburg (1:0) „aufgrund von Kniegelenksproblemen“. In Freiburg hatte Serge Gnabry als Sturmspitze begonnen.

