Christian Ilzer: „Ein hochverdienter Sieg, der viel höher hätte ausfallen können“

Kelvin Yeboah über das Zusammenspiel mit Jakob Jantscher: „Wir haben jetzt schon viele Spiele zusammengespielt und wir kennen uns jetzt einfach schon. Das läuft zurzeit sehr gut.“

Damir Canadi: „Beim Spielaufbau haben wir zu viele leichte Fehler gemacht – das resultiert halt in einer Niederlage.“

Damir Canadi: „Speziell offensiv haben wir kaum Situationen kreiert. Da hat uns einfach der Mut gefehlt.“

Christian Ilzer über sein 100. Bundesligaspiel als Trainer: „Schön wäre es, wenn ich mal als Sturm Graz-Trainer mein 100. Spiel feiern könnte.“

SK Puntigamer Sturm Graz gewinnt gegen CASHPOINT SCR Altach mit 3:1. Die wichtigsten Stimmen zur Partie des 3. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.

SK Sturm Graz – SCR Altach, 3:1 (1:0)

Schiedsrichter: Dieter Muckenhammer

Christian Ilzer (Trainer Sturm Graz)

…über sein 100. Bundesligaspiel als Trainer: „Das ist mir ziemlich egal ob es jetzt das 100. oder das 99. Spiel ist. Schön wäre es, wenn ich mal als Sturm Graz-Trainer mein 100. Spiel feiern könnte. Ich habe jetzt keine Wünsche für das Spiel. Mein Trainerteam und ich haben versucht die Mannschaft optimal auf das Spiel heute vorzubereiten.“

…über den Sieg: „Ein hochverdienter Heimsieg. Die Fans haben heute viel Freude mit uns gehabt, wir auch mit ihnen. Wir hatten eine sehr starke erste Halbzeit. Da haben wir den Gegner immer laufen lassen und haben uns viele Torchancen herausgespielt. In der Zeiten Halbzeit ist es ein bisschen schwieriger geworden. Da hat man aber gesehen, dass wir uns von einem Rückschlag nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ein hochverdienter Sieg, der viel höher hätte ausfallen können.“

…was heute gut funktioniert hat: „So wie wir von Anfang an auftreten. Wie die Spieler den Matchplan umsetzen. Wie wir gegen einen sehr kompakten und tiefstehenden Gegner zu Torchancen kommen. Also wie wir die Chancen herausgespielt haben, das war schon richtig gut.“

Kelvin Yeboah (Sturm Graz)

…über den Sieg: „Es war ein super Spiel. Ich bin froh über meine Leistung und über meine Mannschaft. Einfach fantastisch.“

…über das Selbstvertrauen in der Mannschaft: „Wir spielen einfach zusammen. Jeder hat viel Vertrauen in die Qualität von den Spielern. “

…über seinen Stürmer-Partner Jakob Jantscher: „Wir haben jetzt schon viele Spiele zusammengespielt und wir kennen uns jetzt einfach schon. Das läuft zurzeit sehr gut.“

Damir Canadi (Trainer SCR Altach)

…über das Spiel: „Erste Halbzeit sind wir nicht gut ins Spiel gekommen. Speziell offensiv haben wir kaum Situationen kreiert. Da hat uns einfach der Mut gefehlt. Vielleicht auch durch die Hitze haben wir es körperlich nicht hinbekommen. Das haben wir dann korrigiert in der zweiten Halbzeit. Da waren wir dann sehr aktiv, speziell in den ersten 20 Minuten. Heute sind wir an unseren eigenen Fehlern gescheitert. Wir waren in den Zweikämpfen nicht so präsent. Beim Spielaufbau haben wir zu viele leichte Fehler gemacht – das resultiert halt in einer Niederlage.“

…über die Halbzeitpause: „Wir waren glücklich mit dem 1:0 Rückstand. Wir haben gesagt, dass wir im Spiel sind. Für die zweite Halbzeit habe ich gesagt, dass wir es besser machen sollen. Das haben wir auch getan. Wir waren dann mutiger.“

Alfred Tatar (Sky Experte)

…über Altach: „So wie man es in der zweiten Halbzeit gemacht hat, könnte man mehr auf die Offensive setzen. Da hat man gefährliche Leute auch auf der Bank, die einen großen Effekt auf das Spiel haben können.“