Christian Ilzer: „Mit dem 1:1 war es dann wieder feinste Klinge“

Kelvin Yeboah: „Manchmal gehen die leichten Chancen nicht rein, aber die schweren Chancen passen dann“

Andreas Kuen: „Da entsteht was ganz Großes.“

Dietmar Kühbauer: „Mit dem Ausgleich und dem 2:1 haben wir dann nichts mehr dagegensetzen können.“

Marc Janko über Sturm Graz: „Es geht bei ihnen alles ein wenig leichter von der Hand, weil eben der Erfolg gerade da ist.“

SK Puntigamer Sturm Graz gewinnt gegen SK Rapid Wien mit 4:1. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid Wien, 4:1 (0:1)

Schiedsrichter: Walter Altmann

Christian Ilzer (Trainer Sturm Graz)

…über die Begrüßung von den Sturm-Fans: „Ist ein richtig gutes Gefühl. Das vermissen wir schon alle. Wenn man so einen Empfang bekommt, dann erinnert man sich wieder, wie cool das war in vollen Stadien zu spielen. Das war ein guter Vorgeschmack. Eine richtig gute Aktion von unseren Fans.“

…über die Leistung von seiner Mannschaft: „Die ersten 20 Minuten waren wir sehr gut im Spiel. Wir waren extrem präsent, wenn wir nicht am Ball waren. Am Ball haben wir immer wieder die Linien von Rapid durchbrochen und sind zu richtig guten Chancen gekommen. Gerade in dieser Drangphase hat Rapid dann das Tor gemacht. Das hat ein wenig unseren Spielfluss gebremst. Mit dem 1:1 war es dann wieder feinste Klinge.“

…über die Motivation bei Sturm Graz: „Es hat Höhen und Tiefen gegeben. War sicher ein Druckspiel für uns, auch für Rapid. Wir waren aber von Beginn an fokussiert. Das Tor von Rapid hat uns ein wenig aus der Balance geworfen. Wir haben es dann wieder geschafft durch gutes Teamwork und ein wenig Glück. Das war ein hochverdienter Sieg. Ein extrem gutes Spiel von uns. Ich habe vorm Spiel noch gesagt, dass es eine unserer besten Saisonleistungen brauchen wird und die haben wir auch geliefert.“

…über einen möglichen zweiten Platz: „Wir wollen nochmal ein gutes Spiel haben. Es ist noch nicht zu Ende. Wir spielen noch in Wolfsberg. Die einzige Mannschaft die wir noch nicht geschlagen haben. Da wollen wir nochmal alles geben.“

Kelvin Yeboah (Sturm Graz)

…über seine Torchancen: „Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Manchmal gehen die leichten Chancen nicht rein, aber die Schweren passen. Wir sind überglücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben.“

…ob Sturm Zweiter wird: „Es ist möglich. Wir schauen jetzt, dann werden wir unser Spiel spielen gegen den WAC. Wir haben keinen Druck. Mal schauen was geht.“

Andreas Kuen (Sturm Graz)

…welche Worte nach der Partie gefallen sind: „Die Mannschaft ist überglücklich, dass wir Zuhause gegen Rapid mit 4:1 gewonnen haben nach einem 0:1 Rückstand in der Halbzeit. Das zeigt, was für ein Teamgeist in der Mannschaft steckt. Auch wie wir die Tore gemeinsam bejubeln. Da entsteht was ganz großes.“

…wo die Mentalität von heute hergekommen ist: „Das Trainerteam spannt uns immer wieder ein. Sie schauen, dass wir immer Vollgas geben. Egal wie es steht, wir schauen immer, dass wir gute Ergebnisse erzielen. Das ist uns heute super gelungen.“

…über seine Leistung: „War eine schlechte Partie von mir. Ich weiß, dass ich den letzten Wochen spielerisch nicht auf dem besten Niveau bin. Ich bin überglücklich, dass ich aber der Mannschaft mit einem Tor helfen konnte.“

…über einen möglichen zweiten Platz: „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen.“

Dietmar Kühbauer (Trainer SK Rapid Wien)

…über die Partie: „Mit dem Ausgleich und dem 2:1 haben wir dann nichts mehr dagegensetzen können. Warum, weiß ich nicht. Wenn du gegen Sturm spielst, dann musst du in die Zweikämpfe gehen. Das habe wir heute vermissen lassen. Dann bekommst du so eine Niederlage und brauchst dich nicht wundern.“

…über die schwache zweite Hälfte: „Wir hatten es in der Hand. Wenn du in keinen Zweikampf aber reingehst, wenn du keine Zweikampfführung hast, dann kannst du gegen keine Mannschaft der Welt gewinnen – am wenigstens gegen Sturm Graz. Das haben sie uns vorgezeigt, dass man das machen muss. Das ist aber kein Geheimnis.“

…über die Niederlage des LASK gegen Salzburg: „Das Schlechteste ist es sicher nicht. War ganz gut für uns. Das Salzburg, das auch so macht, zeigt von sportlicher Fairness. Wir wollen aber am Samstag trotzdem ein gutes Spiel abliefern.“

…über die Partie gegen den LASK: „Wir sind noch immer auf Platz zwei. Haben ein Heimspiel. Ich glaube nicht, dass wir auf Platz vier abrutschen können. Zwei und Drei sind die Plätze, die wir anvisieren. Der zweite Platz ist immer schön. Wir werden alles daransetzen, dass wir gewinnen werden.“

Manuel Ortlechner (Sky Experte)

…über Rapid: „Ich bin gespannt, wie sie dem Druck standhalten werden. Die Mannschaften dahinter sind alle im Aufwind. Bei der Partie gegen LASK wird es wieder um richtig viel gehen.“

Marc Janko (Sky Experte)

…über Sturm Graz: „Es geht bei ihnen alles ein wenig leichter von der Hand, weil eben der Erfolg gerade da ist. Interessant wird es, wenn es mal eine Schwächephase gibt. Aber wie ich den Eindruck von außen habe, ist die Mannschaft ein eingeschworener Haufen.“