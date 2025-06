„Ciao Ragazzi“: Arnautovic verkündet Inter-Abschied

ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic hat seinen Abschied von Inter Mailand via Instagram verkündet. In einem emotionalen Video, das Szenen von ihm aus beiden Inter-Engagements zeigt, bedankte er sich beim Klub und den Fans für die gemeinsame Zeit.

„Ciao Ragazzi, meine Zeit an diesem Ort, den ich Heimat nenne, ist zu Ende gegangen. Es ist nie einfach, sich zu verabschieden, ganz besonders von der Familie. Ein Klub, der mich meinen Traum hat leben lassen – nicht einmal, sondern zweimal. Vom ersten Moment meiner Rückkehr auf den Platz im San Siro habe ich die Wärme, die Erwartungen und den Stolz dieser Farben gespürt. Wir hatten viele Hochs und auch einige Tiefs. Aber ich könnte nicht stolzer sein, gemeinsam mit meinen Brüdern den Platz und die Kabine geteilt zu haben. Die Erinnerungen an den Scudetto werde ich für immer mit mir tragen“, sagte Arnautovic.

Der 36-Jährige bedankte sich zudem bei den Trainern und Mitarbeitern des Klubs für das Vertrauen. Auch an die Inter-Fans richtete Arnautovic abschließend bewegende Worte: „An die Fans: Grazie! Ihr habt in jedem Moment zu uns gestanden. Es war eine Ehre, für euch zu treffen, zu kämpfen und dieses Trikot mit Stolz zu tragen. Obwohl ich jetzt gehe, werde ich Inter immer in mir tragen. Blau und Schwarz wird für immer in meinen Adern sein. Einmal ein Nerazzura, immer ein Nerazzurra“

Fünf Titel mit Inter

Arnautovic absolvierte von 2009 bis 2010 und von 2023 bis 2025 ingesamt 65 Spiele für Inter (14 Tore, fünf Vorlagen). Mit Inter wurde er 2010 Champions-League-Sieger, feierte zudem zwei Meistertitel, einen Pokalsieg und einen Titel im italienischen Superpokal.

Wo Arnautovic seine fußballerische Reise fortsetzt, ist noch offen. Gerüchten zufolge sollen dem ÖFB-Angreifer, der am Dienstag einen Doppelpack beim 4:0-Sieg in San Marion erzielte, Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen. Auch Roter Stern Belgrad soll Interesse an Arnautovic haben.

Bild: Imago