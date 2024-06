City-Abgang? De Bruyne offen für Wechel nach Saudi-Arabien

Der belgische Fußball-Nationalspieler Kevin De Bruyne kann sich einen Wechsel nach Saudi-Arabien durchaus vorstellen. „Mein Vertrag läuft noch ein Jahr, also muss ich darüber nachdenken, was passieren könnte“, sagte der 32-Jährige von Manchester City der belgischen Tageszeitung „Het Laatste Nieuws“.

„Das sind Gespräche, die wir zunehmend führen“, ergänzte der Belgier in Bezug auf seine Familie. Für seine Frau Michele sei ein „exotisches Abenteuer in Ordnung“.

De Bruyne über Saudi-Wechsel: „Geht um unglaubliche Summen“

Seit neun Jahren spielt De Bruyne nun schon für Manchester City und holte zahlreiche Titel, darunter 2023 das Triple und zuletzt die vierte englische Meisterschaft in Serie. Diese Saison absolvierte der Mittelfeldspieler verletzungsbedingt nur 18 von 38 Spielen in der Premier League. „In meinem Alter muss man für alles offen sein. Mein Ältester ist jetzt acht und kennt nichts anderes als England. Er fragt auch, wie lange ich noch bei City spielen werde“, sagte der Mittelfeldspieler, der bei der EM in Deutschland die belgische Auswahl anführt.

In die finanzstarke Saudi Professional League wechselten bereits Stars wie Cristiano Ronaldo und Neymar. „In der letzten Phase meiner Karriere geht es um unglaubliche Summen, das muss man bedenken“, sagte De Bruyne. Ein konkretes Angebot scheint ihm derzeit nicht vorzuliegen.