City gegen Arsenal: „Großer Moment“ im League-Cup-Finale

Nach dem ungewohnt frühen Aus in der Champions League wird das Finale des englischen League Cups für Pep Guardiola und Manchester City zur Standortbestimmung. „Für die Mannschaft ist es ein großer Moment“, sagte Guardiola vor dem Duell mit dem Premier-League-Spitzenreiter Arsenal London in Wembley am Sonntag (17.30 Uhr/Sky). Das Gipfeltreffen werde „eine große Herausforderung, um zu sehen, auf welchem Level wir sind“.

Während Arsenal unter der Woche gegen Bayer Leverkusen ins Champions-League-Viertelfinale einzog, verabschiedete sich City mit einem 1:2 gegen Real Madrid (Hinspiel 0:3) bereits im Achtelfinale aus der Königsklasse. Nun bietet sich dem Guardiola-Team die Chance, sich mit dem ersten Titel der Saison zumindest ein kleines Stück weit zu rehabilitieren. Bei der Vielzahl an Spielen in kürzester Zeit brauche es dafür „die Fähigkeit, zu vergessen und schnell weiterzugehen“, sagte Guardiola.

In der Liga liegt Manchester als erster Verfolger neun Punkte hinter den Londonern, ein Spiel hat City allerdings noch in der Hinterhand – und beim direkten Duell am 19. April Heimvorteil. Ob ein Sieg der Skyblues im League-Cup-Finale auch eine Trendwende im Meisterschaftsrennen einläuten könnte? „Natürlich hilft es zu gewinnen“, sagte Guardiola, in der Liga könne es aber auch „andersherum“ laufen.

Erster League-Cup-Titel für Arsenal seit sechs Jahren?

Für Arsenal würde ein Sieg am Sonntag den ersten League-Cup-Titel seit sechs Jahren bedeuten – und erst den insgesamt zweiten großen Titel unter Trainer Mikel Arteta nach dem FA-Cup-Triumph 2020. Sein in dieser Saison so überzeugend auftretendes Team müsse nun „beweisen“, dass es auch Titel gewinnen könne, sagte Arteta.

„Das wird einer dieser definierenden Momente“, erklärte der Spanier, einst Assistent Guardiolas bei City, „denn es geht am Ende darum, ob du eine Trophäe gewinnst, oder nicht.“

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