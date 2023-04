City gegen Bayern: Ausgeglichene CL-Bilanz verspricht Topduell um Aufstieg

Im Viertelfinale der UEFA Champions League kommt es zum Kracher zwischen Manchester City und dem FC Bayern München (heute ab 20:00 live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass). Während Thomas Tuchel für die Münchner sein CL-Debüt feiert, will Pep Guardiola im siebten Anlauf endlich die Königsklasse mit den „Citizens“ gewinnen. Das Duell dieser beiden Mannschaften ist allein vom Namen her schon ein Topduell – die Statistik lässt auf einen spannenden Kampf um den Aufstieg hoffen.

City und die Bayern spielten in der Champions League bereits sechsmal gegeneinander. In den Saisonen 2011/12, 2013/14 und 2014/15 gab es jeweils zwei Duelle der beiden Mannschaften in der Gruppenphase. Drei Duelle gingen an Manchester, drei an die Bayern. Mit einem Torverhältnis von 10:9 zugunsten der Bayern ist das Duell auch anhand der Treffer ein ausgeglichenes.

Guardiola selbst stand in den Saisonen 2013/14 und 2014/15 noch auf der Gegenseite an der Linie. Mit den Bayern feierte der 52-Jährige zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen gegen die „Skyblues“. Auch mit seinem Gegenüber – Neo-Bayern-Coach Thomas Tuchel – hat Guardiola in der Champions League eine Vergangenheit. Allerdings eine eher schmerzhafte für den Spanier, denn im bisher letzten und einzigen Aufeinandertreffen in der Champions League verlor Manchester City gegen Tuchels damaligen Klub Chelsea mit 1:0.

Topduell der Landesmeister

Das Champions-League-Viertelfinale zwischen Bayern München und Manchester City ist das einzige Duell in der Runde der letzten Acht, in dem zwei Landesmeister aufeinandertreffen. Zugleich trifft die Nummer eins der UEFA-Klub-Rangliste (FC Bayern) auf die Nummer zwei (City).

City hat außerdem seine letzten zehn Heimspiele in der Champions League gegen deutsche Mannschaften gewonnen, mit 39:10 Toren. Die Bayern sind seit vier Auswärtsspielen gegen englische Mannschaft unbesiegt (3 Siege, 1 Unentschieden). Die Münchner (zwei) und die „Citizens“ (drei) haben im laufenden Wettbewerb die wenigsten Gegentreffer kassiert. Manchester City hat bislang nur sechs gegnerische Torschüsse im Schnitt zugelassen.

Die bisherigen Champions-League-Duelle zwischen dem FC Bayern München und Manchester City

Saison 2011/12: Gruppenphase (Gruppe A)

Bayern München – Manchester City 2:0

Manchester City – Bayern München 2:0

Saison 2013/14: Gruppenphase (Gruppe D)

Manchester City – Bayern München 1:3

Bayern München – Manchester City 2:3

Saison 2011/12: Gruppenphase (Gruppe E)

Bayern München – Manchester City 1:0

Manchester City – Bayern München 3:2

