City in der Krise: „Müssen die Dinge schnell ändern“

City-Coach Pep Guardiola beschönigte nichts nach der historischen Pleite. „Vielleicht hat es nach sieben Jahren, in denen wir sechs Premier-League-Titel gewonnen haben, in diesem Jahr eine andere Mannschaft verdient“, sagte der Starcoach von Manchester City.

Das 1:2 (1:0) beim von Fabian Hürzeler trainierten Brighton & Hove Albion bedeutete die vierte Pflichtspielniederlage in Folge für die Citizens. Der Klub hatte eine solche Serie zuletzt vor 18 Jahren erlebt, Guardiola ist dies in seiner von Titeln gepflasterten 16-jährigen Trainerkarriere zum ersten Mal passiert (ohne Elfmeterschießen). City ist zwar weiterhin Zweiter der Premier League, doch der Rückstand auf den FC Liverpool beträgt bereits fünf Punkte.

„Wir müssen versuchen, wieder Spiele zu gewinnen“, sagte Guardiola (53) am Samstagabend der BBC: „Wir müssen die Dinge schnell ändern. Der Spielplan wird hart, aber es wird passieren, wenn die Spieler zurückkommen.“ Derzeit sei sein Team allerdings „nicht in der Lage, 90 Minuten auf höchstem Niveau durchzuhalten.“

City von Verletzungen geplagt

Ballon d’Or-Gewinner Rodri, trotz Torjäger Erling Haaland der wohl wichtigste Spieler im System Guardiola, wird wegen seines Kreuzbandrisses womöglich den Rest der Saison verpassen. Am Samstag in Brighton fehlten unter anderen Ruben Dias, John Stones, Jeremy Doku und Jack Grealish. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey kam zu seinem ersten Premier-League-Einsatz und stand gleich in der Startelf, die erfahrenen Nathan Ake und Manuel Akanji saßen angeschlagen nur auf der Bank.

„Sport ist nicht immer Sonnenschein. Es sind nicht immer gute Momente“, sagte Guardiola, der mit City 2023 noch das Triple gewonnen hatte: „Heute wurde ich in der Pressekonferenz gefragt, ob dies das Ende einer Ära sei. Ich weiß, dass die Leute das wollen. Ich rieche es seit vielen, vielen Jahren.“

Drei Pleiten in Folge bei den Bayern

Guardiola hatte als Trainer von Bayern München in der Saison 2014/15 drei Bundesligaspiele in Folge verloren – damals stand der Klub aber bereits als deutscher Meister fest. Eingeleitet wurde die Negativserie durch eine Niederlage im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund nach Elfmeterschießen. Als Verantwortlicher von City (seit 2016) stand sein Negativrekord bislang bei drei Niederlagen in Serie.

Vor der Partie in Brighton verlor ManCity im Ligapokal gegen Tottenham Hotspur (1:2), in der Premier League gegen AFC Bournemouth (1:2) und in der Champions League bei Sporting Lissabon (1:4).

