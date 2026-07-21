City macht bei WM-Shootingstar ernst

Nach Sky Sport Informationen gibt Manchester City bei Ayyoub Bouaddi Gas.

Nicht nur der Premier-League-Gigant ist dran am 18-Jährigen, sondern auch andere Klubs aus England. Der Ligue-1-Klub Lille OSC träumt nach der starken WM des zentralen Mittelfeldspielers von einer Ablösesumme von 100 Millionen Euro aufwärts.

Ob Bouaddi überhaupt in diesem Sommer wechseln wird oder will, ist Stand jetzt noch offen. In Lille hat das Juwel noch einen gültigen Vertrag bis 2029. In der abgelaufenen Saison zählte der Marokkaner zu den absoluten Leistungsträgern und kam in 42 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei bereitete er ein Tor vor.

Auch bei der gerade zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft stach Bouaddi im zentralen Mittelfeld der marokkanischen Nationalmannschaft (fünf Spiele) als Strippenzieher und Taktgeber heraus.