City nach Schlussspurt im FA-Cup-Finale

Manchester City hat nach einem fulminanten Schlussspurt zum vierten Mal in Folge das Finale im englischen FA Cup erreicht. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola gewann das Halbfinale gegen Zweitligist FC Southampton verdient mit 2:1 (0:0) und greift am 16. Mai zum achten Mal nach dem Pokalsieg auf der Insel.

Im Endspiel treffen die Citizens auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Chelsea und Leeds United, das am Sonntag ausgetragen wird.

Finn Avaz erzielte für die Saints in der 79. Minute fast aus dem Nichts die Führung. Jeremy Doku (82.) und Nico (87.) drehten jedoch für den Favoriten das oft einseitige Spiel im Londoner Wembley-Stadion.

City hatte im Viertelfinale Liverpool ausgeschaltet, Southampton überraschend gegen den FC Arsenal triumphiert. City gewann in dieser Saison bereits den Ligapokal und greift in der Premier League zudem im spannenden Zweikampf mit Arsenal nach dem elften Meistertitel.

Guardiola änderte sein Team nach dem wichtigen 1:0 unter der Woche in der Liga gegen Burnley auf acht Positionen. City war dennoch gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden Underdog klar überlegen. FC-Bayern-Leihgabe Daniel Peretz im Tor von Southampton parierte jedoch zunächst einige gute Möglichkeiten, ehe sein Team sogar in Führung ging. City zeigte jedoch Moral.

(SID) / Foto: IMAGO