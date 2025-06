City setzt Einkaufstour fort: Reijnders-Wechsel fix

Manchester City hat wenige Tage vor seinem Auftaktspiel bei der Klub-WM in den USA den vierten Sommertransfer perfekt gemacht. Nach dem algerischen Linksverteidiger Rayan Ait-Nouri (Wolverhampton) und dem französischen Spielmacher Rayan Cherki (Lyon) kommt auch der niederländische Nationalspieler Tijjani Reijnders von AC Milan zum englischen Spitzenklub.

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag über fünf Jahre und soll der Teuerste aus dem Trio der Neuzugänge sein. Laut Medienberichten zahlt City eine Ablöse von 46,3 Millionen Pfund (ca. 55 Millionen) für Reijnders. Auch Ait Nouri und Cherki sollen inklusive Boni mehr als 40 Millionen Euro gekostet haben. Zudem kam in dieser Woche der englische Torhüter Marcus Bettinelli.

Reijnders soll de Bruyne ersetzen

Reijnders soll nach dem Abgang des Belgiers Kevin de Bruyne eine tragende Rolle im zentralen Mittelfeld von Trainer Pep Guardiola einnehmen. In der vergangenen Saison hatte er in Italien 15 Tore erzielt. Die Premier League bezeichnet Reijnders als „Traum“, City sei „eines der größten Teams der Welt, mit dem besten Trainer, Weltklassespielern und hervorragender Ausstattung“.

Bereits im Januar hatte Manchester mehr als 200 Millionen Euro für ein Quartett um den Ex-Frankfurter Omar Marmoush ausgegeben. Nach einer bislang titellosen Saison sollen die Investitionen einem Ziel dienen: Der Rückkehr an die Spitze in der Premier League und in Europa. Guardiolas Mannschaft war in der heimischen Liga vom FC Liverpool entthront worden. In der Champions League schied City bereits in den Playoffs zum Achtelfinale aus.

Trio bereits bei Klub-WM spielberechtigt

Bei der Klub-WM trifft das Team in der Gruppenphase, die am 14. Juni beginnt, auf den marokkanischen Verein Wydad AC und Al Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, bevor es im Duell der europäischen Schwergewichte mit Juventus Turin weitergeht. Ait-Nouri, Cherki und Reijnders sind in den USA spielberechtigt.

(SID/Red.)

Bild: Imago