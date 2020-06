City-Stürmer Aguero erfolgreich am Knie operiert

Stürmer Sergio Aguero vom englischen Meister Manchester City ist bereits am Mittwoch in Barcelona erfolgreich an seinem verletzten linken Knie operiert worden.

“Alles ist gut gegangen, und ich werde bald mit der Reha beginnen”, teilte der 32-jährige Argentinier auf Twitter mit.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 24, 2020