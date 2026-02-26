City-Stürmer als Lewandowski-Nachfolger zu Barca?

Im Sommer läuft der Vertrag von Robert Lewandowski beim FC Barcelona aus. Nach vier Jahren in Katalonien stehen beim 37-jährigen Stürmerstar die Zeichen auf Abschied.

Die Blaugrana schauen sich daher bereits nach einem Nachfolger für den Polen um. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, haben die Bosse mehrere Stars auf ihrem Wunschzettel. Auch der Name von Omar Marmoush soll wohl darauf auftauchen. Der 27-jährige Angreifer war im Januar 2025 für 75 Millionen Euro nach Manchester gewechselt. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2029.

Alvarez und Vlahovic wohl auch Kandidaten

Neben dem ägyptischen Angreifer von Manchester City zählt wohl auch Julian Alvarez zu den Kandidaten als Lewandowski-Erbe. Der 26-Jährige ist allerdings noch bis 2030 an Ligarivale Atletico Madrid gebunden und vermutlich nur für eine festgeschriebene Mega-Summe im Bereich der 200 Millionen Euro zu haben.

Außerdem hat Barca offenbar ein Auge auf Juves Dusan Vlahovic geworfen. Dieser wäre ablösefrei zu haben, da der Vertrag des Serben bei der „alten Dame“ im Sommer ausläuft.

(Red.)

Bild: Imago