City-Teamkollege macht Druck: De Bruyne fordert Tore von Haaland

Obwohl er noch kein Spiel für Manchester City absolviert hat, sind die Erwartungen an Erling Haaland hoch. Führungsspieler Kevin de Bruyne äußerte sich nun zu den Anforderungen, die man beim englischen Meister an den Stürmer-Star habe.

Da Erling Haaland als einer der bestbezahlten Spieler der vermeintlich besten Liga der Welt zum Meister Manchester City wechselt, ist der Druck auf den 21-Jährigen entsprechend hoch.

De Bruyne fordert Tore

In einem Interview mit der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws betont Spielmacher Kevin de Bruyne, dass man bei City „eine Menge“ vom Neuzugang erwarte und konkretisiert: „Es wäre gut, einen Stürmer zu haben, der in einer Saison 20 bis 25 Tore schießt.“

Das ist zwar eine stolze Zahl, aber nichts was Erling Haaland vor Probleme stellen sollte. Schon in der Bundesliga überragte der gewaltige Skandinavier mit 62 Toren in 67 Spielen und lieferte auch in der Champions League ab: 23 Tore in 19 Spielen.

Bild: Imago