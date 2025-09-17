CL-Aufstellungen: So starten Liverpool & Atletico

Der nächste CL-Kracher steht an: Am heutigen Mittwoch empfängt der FC Liverpool den spanischen Topklub Atletico Madrid (ab 20 Uhr mit umfassender Vorberichterstattung LIVE auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky X die CL streamen).

In der Liga legten die „Reds“ einen besseren Saisonstart hin als die Gäste aus Madrid: In den ersten vier Premier-League-Partien gelangen der Elf von Arne Slot vier Siege. Atletico holte in vier Matches in der spanischen Liga erst einen Dreier.

In der Königsklasse hoffen beide Teams auf einen erfolgreichen Start – das sind die Aufstellungen.

So startet Liverpool:

So startet Atletico Madrid:

Bild: Imago