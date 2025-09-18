CL-Aufstellungen: So starten ManCity & Napoli

Dritter Matchday der Champions-League-Auftaktwoche: Als letzte Teams starten heute unter anderem Manchester City und der FC Barcelona in ihre neue Europacup-Saison.

Manchester City trifft im Duell mit Italiens Meister SSC Napoli brisanterweise auf seinen ehemaligen langjährigen Leistungsträger Kevin de Bruyne. Barça visiert nach dem bitteren Halbfinal-Aus in der Vorsaison einen erfolgreichen Start in Newcastle an. Ebenso gefordert sind heute Eintracht Frankfurt gegen Galatasaray Istanbul (Yusuf Demir auf der Bank) sowie Sporting Lissabon beim Distanz-Rekordmatch gegen CL-Neuling Kairat Almaty.

So startet ManCity:

Das ist die Aufstellung des SSC Napoli:

Mit dieser Elf beginnt Newcastle:

Diese Spieler beginnen für Barça:

