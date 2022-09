CL-Auftakt von FC Salzburg! Die Partie gegen AC Milan heute Abend live auf Sky Sport Austria

via

Für den FC Salzburg beginnt am heutigen Dienstag das Abenteuer UEFA Champions League! Die Bullen treffen im ersten Gruppenspiel zuhause auf AC Milan (ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 – Streame einfach und unkompliziert mit dem SkyX-Traumpass).

Der Schlager gegen Milan zum Auftakt mit Marc Janko als Co-Kommentator und Peter Stöger sowie Andreas Herzog als Sky Experten live bei Sky Sport Austria

Sky Sport Austria zeigt alle Salzburg-Spiele in der Königklasse live! Los geht es für Österreichs Aushängeschild am heutigen Dienstag vor eigenem Publikum gegen den italienischen Meister AC Milan. Gelingt Salzburg gleich zum Start ein Ausrufezeichen? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2. Philipp Paternina kommentiert mit dem Sky Experten und vormaligen Salzburg-Torjäger Marc Janko das Match. Peter Stöger & Andreas Herzog liefern punktgenaue Analysen zum Champions League Auftakt. Sky Anchor Constanze Weiss moderiert die UEFA Champions League am Dienstag. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Neben dem Salzburg-Hit bekommen Fußballfans bei Sky Sport Austria auch alle weiteren Erstrunden-Partien live ins Wohnzimmer geliefert. Am morgigen Dienstag kommt es zum Super-Hit Paris Saint-Germain gegen Juventus Turin. Zudem beginnt für den amtierenden Champions League Sieger Real Madrid mit David Alaba die Saison in der Königsklasse im Celtic Park.

Der 1. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Borussia Dortmund – FC Kopenhagen um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Dinamo Zagreb – FC Chelsea um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

FC Salzburg – AC Milan ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Kommentator: Philipp Paternina

Co-Kommentator: Marc Janko

Celtic Glasgow – Real Madrid um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Paris Saint-Germain – Juventus Turin um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

RB Leipzig – Shakhtar Donetsk um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

FC Sevilla – Manchester City um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Benfica Lissabon – Maccabi Haifa um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Peter Stöger & Andreas Herzog

