CL-Aus droht: Liverpool gegen PSG um letzte Titelchance

Der FC Liverpool nimmt den Kampf gegen das Ausscheiden im Champions-League-Viertelfinale mit schwierigen Voraussetzungen in Angriff. Die Engländer müssen am Dienstag (21.00 Uhr live auf Sky) an der Anfield Road gegen Titelverteidiger Paris St. Germain ein 0:2 aus dem Hinspiel wettmachen.

Vergangene Saison behielt PSG gegen Liverpool im direkten Duell im Achtelfinale die Oberhand. Damals hatten die Franzosen die Begegnung nach einem Hinspiel-0:1 mit einem 1:0-Erfolg samt folgendem Triumph im Elfmeterschießen auf englischem Boden gedreht.

Die Erinnerungen an die Anfield Road sind daher für den französischen Topclub, der den Titel in der „Königsklasse“ als neunter Club erfolgreich verteidigen möchte, frisch und gut. „Wir wissen aber, dass es dort unglaublich schwierig ist, zu spielen. Wir werden leiden und müssen in jedem Moment wachsam sein“, sagte PSG-Trainer Luis Enrique.

Liverpool gegen PSG ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria und im Stream mit Sky X!

Auf 0:0 spielen für PSG keine Option

Auf ein 0:0 zu spielen, ist für ihn trotz der Hinspieltreffer von Desire Doue und Khvicha Kvaratskhelia keine Option. „Unsere Einstellung ist wie im Hinspiel, wir treten an, um zu gewinnen.“ Von verfrühten Gedanken an das Halbfinale ist auch bei den Spielern keine Spur. „2:0 ist ein großartiges Resultat, aber es ist noch nicht vorbei, man weiß nie, was in einem Spiel alles passiert“, sagte Mittelfeldspieler Warren Zaire-Emery. Sein Team, dem Stürmer Bradley Barcola nach überstandener Knöchelverletzung wieder zur Verfügung steht, konnte sich aufgrund einer Verschiebung einer Ligapartie voll auf die Vorbereitung auf das Retourmatch fokussieren.

Die „Reds“ hingegen tankten in der Premier League mit einem Heim-2:0 gegen Fulham zumindest etwas Selbstvertrauen. Die Titelchance ist dort dahin, nur in der „Königsklasse“ kann die Saison noch gerettet werden. Bei 13 europäischen Anläufen einen Zwei- oder Mehr-Tore-Rückstand aus einem Auswärtsspiel noch wettzumachen, gab es für Liverpool nur 1991 gegen Auxerre und 2019 gegen Barcelona noch ein Happy End.

„Das Duell letzte Saison, wo wir nach zehn Minuten 2:0 vorne sein hätten können und der Einfluss von Anfield geben mir ein sehr gutes Gefühl, dass wir das Ergebnis noch drehen können“, meinte Liverpool-Trainer Arne Slot.

(APA)/Bild: Imago