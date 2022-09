CL-Debüt missglückt: Glasners Frankfurt kassiert Heimpleite gegen Sporting

Das Debüt von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Champions-League ist misslungen. Die Mannschaft des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner kassierte am Mittwoch zum Auftakt der Gruppe D eine 0:3-Heimniederlage gegen Sporting Lissabon.

In Frankfurt vernebelte Kolo Muani in der zweiten Minute eine Topchance für die Eintracht, als er völlig freistehend an Goalie Adan scheiterte. Die erste Hälfte stand klar im Zeichen der Gastgeber, die allerdings ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzten.

Das sollte sich nach dem Seitenwechsel rächen – Marcus Edwards stellte in der 65. Minute mit etwas Glück beim Abschluss auf 1:0, Trincao legte zwei Minuten später aus einem Konter nach und Nuno Santos machte in der 82. Minute den Sack zu. Der regierende Europa-League-Sieger kämpfte vergeblich um den Ehrentreffer.

Die Tore im Video:

1:0 – Edwards (65.)

2:0 – Trincao (67.)

3:0 – Nuno Santos (82.)

Bild: Imago