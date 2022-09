CL-Finale bald außerhalb Europas?

via

Viele Klubbesitzer in der Premier League und internationale (Vorbereitungs-)Turniere, die in den USA ausgetragen werden: die Amerikaner haben einen immer größeren Einfluss auf den europäischen Fußball. Doch damit nicht genug.

Laut der spanischen Zeitung As besteht nun auch die Chance, ein Champions-League-Finale in den USA auszutragen.

UEFA und ECA befürworten Ausweitung des Marktes

Der amerikanische Markt ist höchst interessant – auch für die UEFA. Sowohl der europäische Fußballverband als auch die Europäische Klubvereinigung ECA befürworten eine Ausweitung des Marktes und erwägen die Möglichkeit, das CL-Finale außerhalb Europas auszutragen. Das würde schließlich zu einer Vervielfachung der TV- und Sponsoringeinnahmen führen.

Genaueres könnte die ECA nächste Woche besprechen, wenn sie ihre Generalversammlung in Istanbul abhält.

In den Staaten ist man auch zuversichtlich, dort ein Champions-League-Finale auszutragen. Logisch: Die Infrastruktur ist vorhanden, mittlerweile haben die meisten Vereine in der Major-League-Soccer ihre eigene Spielstätte, die nur für Fußball genutzt wird.

WM und CL-Finale in einer Saison?

Dazu kommt die Weltmeisterschaft 2026. Zusammen mit Kanada und Mexiko tragen die USA das Turnier aus, die meisten Spiele finden in Amerika statt. Warum nicht auch kurz davor ein CL-Finale austragen?

Passen würde es: Bis 2025 sind die Austragungsorte der Champions League vergeben, theoretisch könnte die UEFA 2026 vor der WM das CL-Finale in Amerika austragen. Ob es wirklich so kommt, bleibt abzuwarten. So kurios wie umstritten wäre es allemal.

