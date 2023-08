CL-Fixplatz in Gefahr: Österreich bleibt in Fünfjahreswertung unter Zugzwang

Kniffliger Zwischenstand im UEFA-Ranking: Nach dem Ende der dritten Qualifikationsrunde der Europacup-Bewerbe bahnt sich ein knappes Rennen um den künftigen Fixplatz für die Champions League an: Österreich scheint nach einem Sieg und zwei Niederlagen derzeit auf dem elften Rang auf – was einen Verlust des sicheren CL-Platzes bedeuten würde.

Nach dem achten sowie zuletzt zehnten Rang zum Saisonende würde die ADMIRAL Bundesliga damit erneut minimal an Boden verlieren, was jedoch gravierende Folgen hätte: Für die Saison 2025/26 würde Österreich anders als aktuell und in der nächsten Saison keinen CL-Fixplatz mehr besitzen, der Meister müsste stattdessen im Playoff des Bewerbs antreten.

Den begehrten Platz würde sich nach aktuellem Stand die Türkei sichern: Durch drei Siege liegen die Teams der Süper Lig aktuell 0,6 Punkte vor Österreich. Darüber hinaus profitiert die Türkei von der geringeren Anzahl an vier Teams, die jedoch allesamt noch Chancen auf eine Gruppenphase besitzen. Umgerechnet fehlen Österreich damit umgerechnet drei Siege auf die Top Ten.

Nachbarschaftsduell? Schweiz lauert auf zwölftem Rang

Während Belgien und Schottland ebenso noch alle Teams im Rennen haben und derzeit fix in auf den Plätzen acht und neun aufscheinen, bahnt sich hinter den rot-weiß-roten Teams ebenso noch ein knappes Rennen an. Die Schweiz liegt 0,825 Punkte hinter Österreich, stellt aber nach dem überraschenden Zweitrunden-Out des FC Basel und dem Scheitern von Luzern nur noch drei Teams – gleich vier Mannschaften könnten hingegen noch Serbien (aktuell 13.) und die Ukraine (15.) in die lukrativen Gruppenphasen befördern.

Derzeitiger Stand der UEFA-Fünfjahreswertung:

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.