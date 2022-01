CL-Kracher gegen Bayern: Salzburg hofft auf Zuschauer

via

via Sky Sport Austria

Die österreichischen Fußball-Klubs müssen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie weiter um Zuschauer in den Stadien bangen. Besonders hart trifft dieser Umstand den FC Red Bull Salzburg: Die „Bullen“ stehen erstmals im Champions-League-Achtelfinale und hoffen, am 16. Februar gegen den FC Bayern (ab 20 Uhr live auf Sky) in der Red Bull Arena Fans begrüßen zu dürfen.

In einem Statement wurde Geschäftsführer Stephan Reiter folgendermaßen zitiert: „In Anbetracht der Bedeutung dieses Spiels hoffen wir, dass sich die Gesamtsituation entspannt und wir durch unsere gemeinsamen Bemühungen am Ende eine Austragung vor Fans umsetzen können. Zusammen mit der Landespolitik haben wir deshalb Vorschläge erarbeitet, die nun an den Bund herangetragen wurden.“

ℹ „Was die Durchführung unseres UCL-Achtelfinal-Heimspiels gegen den FC Bayern München, am Mittwoch den 16.2.2022 um 21:00 Uhr betrifft,… pic.twitter.com/srCftPIm0r — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) January 27, 2022

Bild: GEPA