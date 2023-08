CL-Playoff-Auslosung: Ab 12:00 Uhr im Livestream

Am heutigen Montag findet um 12:00 Uhr in Nyon die Auslosung der Playoff-Runde der UEFA Champions League statt. Der SK Sturm Graz (bei einem Weiterkommen in der dritten Qualifikationsrunde gegen PSV Eindhoven) erfährt dort seinen Gegner für die letzten Hürde vor der Gruppenphase. Die Playoff-Spiele gibt es live auf Sky Sport Austria zu sehen!

Play-offs – Ligaweg:

Gesetzt

Sieger Spiel 1: Rangers FC (SCO) – Servette FC (SUI)

Sieger Spiel 2: SC Braga (POR) – FK TSC Bačka Topola (SRB)

Nicht gesetzt

Sieger Spiel 3: PSV Eindhoven (NED) – SK Sturm Graz (AUT)

Sieger Spiel 4: Panathinaikos FC (GRE) – Olympique de Marseille (FRA)

Spieltermine sind der 22. bzw. 23. August für das Hinspiel, am 29./30. August wird das Rückspiel über die Bühne gehen.

Beitragsbild: GEPA