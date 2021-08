CL-Playoff-Auslosung mit Salzburg jetzt im LIVESTREAM

via

via Sky Sport Austria

Am heutigen Montag (12:00 Uhr) findet in Nyon die Auslosung für das UEFA Champions League-Playoff statt. Der FC Salzburg muss diese Hürde überstehen, um in der CL-Gruppenphase dabei zu sein.

Auf folgende Gegner kann Salzburg treffen: Der Sieger aus CFR 1907 Cluj (ROU) gegen BSC Young Boys (SUI); FK Crvena Zvezda (SRB) gegen FC Sheriff Tiraspol (MDA); Malmö FF (SWE) gegen Rangers FC (SCO) und Brøndby IF (DEN).

Beitragsbild: Imago