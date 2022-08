CL-Playoff-Auslosung mit Sturm Graz jetzt im LIVESTREAM

Am heutigen Dienstag (12:00 Uhr) findet in Nyon die Auslosung für das UEFA Champions League-Playoff statt.

Sollte der SK Sturm Graz gegen Dynamo Kiew in der dritten CL-Qualifikationsrunde weiterkommen, können die Grazer im Playoff auf den Sieger folgender Partien treffen:

SL Benfica (POR)/FC Midtjylland (DEN)

Egal ob die UEFA Champions League, die UEFA Europa League oder die UEFA Europa Conference League – mit Sky erlebst du alle Spiele der UEFA Klub-Wettbewerbe bis einschließlich der Saison 2023/24 live.

Die Partien finden am 16./17. und 23./24. August statt; wenn nötig wird das Rückspiel in der Verlängerung oder dem Elfmeterschießen entschieden. Die Sieger ziehen in die Gruppenphase der UEFA Champions League ein, wo man auf die 26 Teams mit Freilos in die Gruppenphase treffen wird. Alle unterlegenen Mannschaften kommen in die Gruppenphase der UEFA Europa League (Auslosung am 26. August).

Beitragsbild: Imago