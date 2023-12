CL-Premiere! Sky stattet Dedic und Schlager im Vorfeld des Hits Salzburg gegen Benfica mit Bodycams aus

Europaneuheit in der UEFA Champions League: erstmalig werden Spieler beim Aufwärmen mit Bodycams ausgestattet

Sky Sport Austria bringt zusammen mit dem FC Salzburg eine neue Perspektive in die UEFA Champions League: Amar Dedic und Alexander Schlager nehmen die Fans mit einer Bodycam mit aufs Spielfeld und lassen sie hautnah beim Warm-Up in die Atmosphäre vor dem entscheidenden Gruppenspiel eintauchen

Das Entscheidungsspiel der Salzburger am heutigen Dienstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 (mit dem Sky X-Traumpass die Champions League live streamen)

Beim Entscheidungsspiel der Salzburger in der UEFA Champions League dürfen sich Sky Zuseher:innen auf exklusive Bilder freuen. Erstmals werden Spieler mit Bodycams ausgestattet, womit die Zuseher:innen noch näher am Geschehen dabei sind und die Perspektive der Spieler einnehmen können.

ÖFB-Keeper Alexander Schlager und Salzburg-Kapitän Amar Dedic werden europaweit die ersten Spieler in der Königsklasse sein, welche für die speziellen Aufnahmen sorgen. In der Berichterstattung von Sky Sport Austria werden die innovativen Bilder exklusiv zu sehen sein.

Ab 20:00 Uhr führt Moderator Martin Konrad gemeinsam mit den Sky Experten Marc Janko & Peter Stöger durch den spannenden Fußball-Abend. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert am Dienstag interessante Einblicke in die taktischen Finessen der Teams. Begleitet wird das finale Gruppenspiel der Mozartstädter von Sky Experte Andreas Herzog, der an der Seite von David Eder als Co-Kommentator im Einsatz ist.

Beitragsbild: Screenshot Video FC Salzburg