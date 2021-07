CL-Quali: Dragovic und Mwene weiter

via

ÖFB-Teamspieler Aleksandar Dragovic darf sich im Gegensatz zum SK Rapid Wien über den Einzug in die dritte Runde der Champions-League-Qualifikation freuen. Der Innenverteidiger gewinnt mit seinem neuen Verein Roter Stern Belgrad gegen Kairat Almaty aus Kasachstan mit 5:0. Das Hinspiel verlor der serbische Hauptstadtklub mit 1:2. In der dritten Runde wartet Sheriff Tiraspol.

Ebenfalls aufgestiegen ist PSV Eindhoven mit dem Wiener Phillipp Mwene. Die Niederländer setzen sich mit einem Gesamtscore von 7:2 gegen Galatasaray Istanbul durch und treffen in der vorletzten Quali-Runde auf den FC Midtjylland. So wie Dragovic spielte Mwene in Hin- und Rückspiel durch.

Alle Ergebnisse im Überblick:

Nefci Baku – Olympiakos Piräus 0:1 (0:1) – Hinspiel 0:1, Olympiakos mit Gesamtscore von 2:0 weiter

Sheriff Tiraspol (MDA) – Alaschkert (ARM) 3:1 (2:1) – Hinspiel 1:0, Sheriff mit Gesamtscore von 4:1 weiter

CFR Cluj – Lincoln Red Imps 2:0 (1:0) – Hinspiel 2:1, Cluj mit Gesamtscore von 4:1 weiter

FC Midtjylland – Celtic Glasgow 2:1 n.V. (1:1, 0:0) – Hinspiel 1:1, Midtjylland mit Gesamtscore von 3:2 weiter

Galatasaray Istanbul – PSV Eindhoven (mit Mwene) 1:2 (0:1) – Hinspiel 1:5, PSV mit Gesamtscore von 7:2 weiter

Ludogorez Rasgrad – NS Mura 3:1 (1:0) – Hinspiel 0:0, Rasgrad mit Gesamtscore von 3:1 weiter

Young Boys Bern – Slovan Bratislava 3:2 (2:0) – Hinspiel 0:0 – Bern mit Gesamtscore von 3:2 weiter

Sparta Prag – SK Rapid 2:0 (1:0) – Hinspiel 1:2, Sparta mit Gesamtscore von 3:2 weiter

Roter Stern Belgrad (mit Dragovic) – Kairat Almaty 5:0 (3:0) – Hinspiel 1:2 – Roter Stern mit Gesamtscore von 6:2 weiter

