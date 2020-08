CL-Quali: Rapid hofft auf Heimspiel

Rapid hofft bei der Auslosung am Montag auf ein Heimspiel. “In der nächsten Runde ist es so, dass wir Außenseiter sein werden. In einem Heimspiel ist aber alles machbar, das wäre sehr wichtig, dann kann man auch einmal einen höher eingeschätzten Gegner in die Knie zwingen“, sagte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer nach dem Aufstieg in die 2. ÖFB-Cup-Runde am Sonntag im ORF-Interview.

Wunschlos – Benfica Lissabon, Dynamo Kiew oder KAA Gent sind die möglichen Gegner – hat er keines. Da geht es ihm genauso wie Stürmer Ercan Kara. “Einen Lieblingsgegner habe ich nicht. Wir werden sehen, wer kommt, in einem Spiel kann alles passieren“, meinte der 24-Jährige.

(APA)

Bild: GEPA