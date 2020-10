via

via Sky Sport Austria

Am 10. Oktober 2001 gelang Grégory Coupet, Torhüter von Olympique Lyon, in der Champions-League-Partie gegen den großen FC Barcelona im Camp Nou eine spektakuläre Parade, die in die Geschichtsbücher eingegangen ist.

In unserem Sky-CL-Rückblick spricht der heute 47-Jährige über seine grandiose Rettungstat.