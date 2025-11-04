CL-„Tormaschine“ Dortmund bei Haalands ManCity gefordert

Auf das stark in die Saison gestartete Borussia Dortmund wartet am Mittwoch in der UEFA-Champions-League ein echter Härtetest. Der BVB tritt auswärts gegen Manchester City an und kämpft dabei um die Fortsetzung einer bemerkenswerten Serie: In den ersten drei „Königsklasse“-Partien hat Dortmund immer jeweils vier Tore erzielt. Inter Mailand peilt daheim gegen Kairat Almaty den vierten Sieg im vierten Ligaphasenspiel an, auch Chelsea steht bei Karabach vor einem Pflichtsieg.

In Manchester bekommt es Dortmund mit einem alten Bekannten zu tun. Erling Haaland stürmte von 2020 bis 2022 für Schwarz-Gelb und erzielte dabei 86 Tore in 89 Bewerbspartien. Für die „Citizens“ hat der Norweger in dieser Saison bereits 17 Mal getroffen, zuletzt gelang ihm am Sonntag ein Doppelpack gegen Bournemouth.

Der 25-Jährige fühlt sich nach eigenen Angaben „in der besten Form meines Lebens“ und Trainer Pep Guardiola ist dankbar dafür, einen Goalgetter wie Haaland in seiner Mannschaft zu haben. „Um ehrlich zu sein, ohne ihn wäre es sehr schwierig“, gestand der Katalane. 13 der 20 Premier-League-Tore von City gingen auf Haalands Konto, kein anderer aus dem Team des Ex-Meisters hat öfter als ein Mal gescort.

Sabitzer wohl wieder auf der Bank

Ob Marcel Sabitzer dabei mithelfen kann, den Ex-Salzburger am Toreschießen zu hindern, ist offen. Der ÖFB-Teamspieler stand in den jüngsten vier Dortmunder Pflichtspielen nur ein Mal – im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt – in der Startformation. Definitiv mit österreichischer Beteiligung geht die Partie Karabach Agdam gegen Chelsea über die Bühne. Als Schiedsrichter fungiert der 37-jährige Salzburger Sebastian Gishamer, der damit zum ersten österreichischen Referee in einem Champions-League-Match seit 14 Jahren avanciert.

Chelsea liegt mit sechs Punkten aus drei Partien ebenso auf K.o.-Phasen-Kurs wie Manchester City und Dortmund (je 7). Düsterer sieht es für Bayer Leverkusen aus, die Werkself hält vor dem Auswärtsmatch gegen Benfica Lissabon nur bei zwei Zählern. „Wenn wir unter die Top 24 kommen wollen, wären drei Punkte schon wichtig“, sagte Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro. Das von Jose Mourinho gecoachte Benfica wartet noch auf den ersten Zähler.

Bei zwei Siegen und einer Niederlage steht der FC Barcelona. Vor dem Gastspiel der Katalanen in Brügge sind die Blicke wieder einmal auf den zuletzt etwas formschwachen Jungstar Lamine Yamal gerichtet. Der 18-Jährige sorgte in den vergangenen Wochen mehr durch sein Liebesleben als durch starke Leistungen für Aufsehen. Dazu kamen Berichte, wonach Yamal an einer „athletischen Pubalgie“ leide, umgangssprachlich als „Sportlerleiste“ bezeichnet. Sie verursacht starke Schmerzen in der Leistengegend, die kommen und gehen, aber nicht wirklich behandelt werden können.

(APA)

Beitragsbild: Imago