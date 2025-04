Clasico-Krimi! Barcelona holt Copa del Rey

Der FC Barcelona hat Erzrivale Real Madrid im Clásico um die Copa del Rey niedergerungen und ihren zweiten gemeinsamen Titel gewonnen. Im Endspiel in Sevilla triumphierte Barca 3:2 (1:0, 2:2) n. V. und durfte zum 32. Mal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen.

Pedri brachte Barcelona in Führung (28.), Superstar Kylian Mbappé glich per Freistoßtreffer aus (70.). In einer wilden Schlussphase der regulären Spielzeit lag Real dank Aurélien Tchouaméni sogar vorne (77.), Ferran Torres (84.) brachte Barca in die Verlängerung. Verteidiger Jules Koundé machte dort alles klar (116.). Nationalspieler Antonio Rüdiger sah noch die Rote Karte (120.+3).

Während Barca auf Stürmer Robert Lewandowski verzichten musste, fehlte bei Real Mbappé – zumindest in der Startelf. Wegen Knöchelproblemen saß er zunächst auf der Bank, wurde aber zur zweiten Halbzeit eingewechselt und brachte frischen Wind.

Barca beginnt druckvoll – Pedri trifft zur Führung

Flicks Team drückte die Madrilenen gleich tief in die eigene Hälfte. Ein knapp am linken Pfosten vorbeirauschender Schuss von Youngster Lamine Yamal (17) war zunächst die beste Chance für Barcelona (18.).

Wenig später ließ Pedri die Katalanen mit einem tollen Abschluss in den Winkel jubeln. Fortan wurde das Spiel von vielen harten Zweikämpfen geprägt. Real blieb – abgesehen von einem Abseitstor durch Jude Bellingham – ungefährlich (35.).

Kounde mit Goldtor

Nach dem Seitenwechsel kamen die Madrilenen besser rein, Vinícius Júnior ließ jedoch gleich mehrere Chancen auf den Ausgleich liegen. Mbappé sorgte mit seinem Freistoßtor dann wieder für Chancengleichheit, Tchouaméni drehte das Spiel.

Doch Barcelona gab nicht auf, Torres brachte sein Team zurück. Ein später Foulelfmeter wurde wegen einer Schwalbe von Raphinha nach VAR-Überprüfung wieder einkassiert (90.+7). In der Verlängerung hatte Koundé das letzte Wort.

(APA)/Bild: Imago