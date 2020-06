Claudio Pizarro: Abschied des ewigen Torjägers

Claudio Pizarro ist ein Phänomen. Der Peruaner wird heute sein wohl letztes Bundesliga-Spiel bestreiten. Der Angreifer beeindruckt mit so unglaublichen Zahlen und einigen besonderen Rekorden.



Claudio Pizarro, der unter anderem für Werder Bremen, den FC Bayern und Chelsea spielte, wird heute gegen Köln (JETZT live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 3 HD) das letzte Mal in einem Bundesliga-Kader stehen und um den Verbleib seines Vereins in der Bundesliga kämpfen. Aus diesem Grund blicken wir auf die einzigartige Karriere des Stürmers zurück.



Am 28. August 1999 gab der Peruaner für Werder sein Debüt in der Bundesliga. In über 20 Jahren Bundesliga stellte der Stürmer so einige Rekorde auf. Ob in Bremen, München oder Köln – Pizarro hat sich bei allen Vereinen in die Herzen der Fans gespielt.

Für Werder absolvierte der Stürmer insgesamt 319 Spiele und traf 153 Mal. Für den FC Bayern stand Pizarro 327 Mal auf dem Platz und erzielte 125 Tore. In Köln blieb der Rechtsfuß lediglich eine Saison, dort verbuchte er in 16 Einsätzen ein Tor.

