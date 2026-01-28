Cleveland Browns verpflichten Monken als Headcoach

Die Cleveland Browns haben Todd Monken als Headcoach verpflichtet und damit einen Nachfolger für Kevin Stefanski gefunden.

Das Team aus Ohio verkündete die Entscheidung am Mittwoch, für Monken (59) ist es der erste Job als Cheftrainer in der NFL – und zugleich eine Rückkehr nach Cleveland. 2019 arbeitete er bereits als Offensive Coordinator für die Browns, überhaupt verdiente er sich in dieser Position in der NFL und am College einen guten Ruf.

Monken sei „äußerst intelligent, und sein erfahrenes, innovatives Offensivdenken stand in den vergangenen 20 Jahren sowohl in der NFL als auch auf College-Ebene an vorderster Front beim Aufbau produktiver und erfolgreicher Offenses“, teilten die Team-Besitzer Jimmy und Dee Haslam mit. Zuletzt war Monken seit 2023 für die Offensive des Divisionsrivalen Baltimore Ravens zuständig, im zweiten Jahr unter seiner Führung stellte die Franchise erstmals den ligaweit besten Angriff.

Die Browns hatten in der laufenden Saison die Play-offs deutlich verpasst, im zweiten Jahr in Folge belegten sie den letzten Platz in der AFC North. Anfang Januar musste daher der langjährige Headcoach Stefanski gehen. Er hat inzwischen als Cheftrainer bei den Atlanta Falcons unterschrieben.

