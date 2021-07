Cleveland Indians geben neuen Vereinsnamen bekannt

Clevelands Major-League-Baseball-Team, das seit 1915 als Indians bekannt war, wird künftig Guardians heißen. Bereits im vergangenen Dezember hatte der über 100 Jahre alte Traditionsclub die Namensänderung angekündigt, nun wurde am Freitag in einem von Schauspieler Tom Hanks gesprochenen Video auf Twitter der neue Name bekanntgegeben. Über 40.000 Fans waren zuvor befragt worden.

Nach dem Football-Team aus Washington, das sich im vergangenen Sommer von seinem Namen Redskins trennte, waren die Baseballer das zweite Team aus einer der großen US-Ligen, das dem öffentlichen Druck nachgab. Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte das scharf kritisiert.

Kritik an den Namen – auch an dem der Kansas City Chiefs aus der Football-Liga NFL oder den Chicago Blackhawks aus der Eishockey-Eliteliga NHL – gibt es seit Jahren. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd im Mai 2020 und den folgenden Protesten gegen Rassismus in den USA stieg der Druck auch auf diese Teams.

(APA)

Bild: Imago