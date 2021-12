Co-Trainer verlässt Manfred Schmid und die Wiener Austria

Reinhold Breu, Co-Trainer von Manfred Schmid bei der Wiener Austria, verlässt die Violetten. Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, tritt der Deutsche ab 1. Jänner 2022 den Job als Technischer Direktor beim litauischen Fußballverband an.

Der 51-Jährige übernimmt damit wieder dasselbe Aufgabengebiet, das er auch schon vor seinem Wechsel im Sommer 2021 nach Wien beim Verband in Luxemburg innehatte. Sportdirektor Manuel Ortlechner und Trainer Manfred Schmid kommentierten das folgendermaßen:

Manuel Ortlechner: „Reinhold hat uns darüber informiert, dass er ein sehr interessantes Angebot aus Litauen vorliegen hat und dass er es das auch annehmen möchte. Obwohl wir gerne mit ihm weitergearbeitet hätten, haben wir aber auch Verständnis, dass er ein neues Kapitel aufschlagen möchte. Ich sehe es positiv und weiß, dass so ein Abgang immer auch die Chance mit sich bringt, nochmal den einen oder anderen neuen Reizpunkt zu setzen.“

Manfred Schmid: „Reinhold war ein fixer Bestandteil unseres Trainerteams, er hat in den vergangenen Monaten gute Arbeit geleistet und ich wünsche ihm alles Gute in Litauen. Wir blicken jetzt aber schon wieder nach vorne, haben bereits sehr klare Vorstellungen, wie wir die Position nachbesetzen werden. Wir werden in der Winterpause die Weichen dafür stellen, konzentrieren uns vorerst aber voll auf die Aufgabe am Sonntag gegen den LASK.“

(APA/FK Austria Wien)

Bild: GEPA