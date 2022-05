Colorado dank spätem Tor im NHL-Halbfinale

Die Colorado Avalanche sind den Edmonton Oilers ins Halbfinale der NHL gefolgt. Das erfolgreichste Team des Grunddurchgangs im Westen gewann am Freitag bei den St. Louis Blues 3:2 und entschied die Serie damit 4:2 für sich. Der gefeierte Held war Darren Helm, dem 4,9 Sekunden vor dem Ende mit einem Schlagschuss der Siegtreffer für die Gäste gelang, der den Stanley-Cup-Sieger von 2019 in die Ferien schickte.

Großen Anteil am Sieg für das Team aus Denver hatte auch J.T. Compher, der zum 1:1 und 2:2 traf. Für die Avalanche ist es der erste Halbfinaleinzug seit 2002. Ihre Gegner im Conference-Endspiel werden ab der Nacht auf Mittwoch die Oilers sein, die sich gegen die Calgary Flames mit 4:1 durchgesetzt hatten.

Ergebnis National Hockey League (NHL) vom Freitag – Viertelfinale (best of seven): Western Conference: St. Louis Blues – Colorado Avalanche 2:3 – Endstand in der Serie: 2:4.

(APA)