Colorado gelingt spektakuläre Aufholjagd gegen Calgary

In Denver hatten die Fans nach einem spannenden Spiel ihrer Colorado Avalanche am Ende Grund zum Jubel.

Die Gastgeber lagen am Montag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen die Calgary Flames schon mit 3:5 zurück, ehe drei Treffer innerhalb von 4:10 Minuten die Wende brachten. Ross Colton startete die Aufholjagd mit seinem achten Saisontreffer, Mikko Rantanen glich mit seinem 13. Saisontor aus und Nathan MacKinnon traf zum 12. Mal in dieser Spielzeit zum 6:5.

Colorado blieb damit in der Central Division Leader vor den Dallas Stars (6:3-Heimsieg über Detroit Red Wings).

Die New York Islanders nehmen in der Metropolitan Division der Eastern Conference nach einem 4:3 in der Overtime gegen die Toronto Maple Leafs hinter Stadtrivalen New York Rangers Platz zwei ein. Bo Horvat scorte 46 Sekunden in der Nachspielzeit entscheidend. Kurz zuvor hatte John Tavares mit einem Assist für Morgan Rielly knapp sechs Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit seinen 1.000. Karrierepunkt geschafft. Der nun für die Maple Leafs spielende Tavares hatte seine ersten neun Saisonen für die Islanders agiert.

