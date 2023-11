Colts schaffen mit Raimann dritten Sieg in Folge

Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann ist mit seinen Indianapolis Colts weiter in der Erfolgsspur. Am Sonntag bejubelte der Football-Profi den dritten Sieg in Folge seines Teams, bezwangen die Colts doch die Tampa Bay Buccaneers zu Hause mit 27:20. Zwei Wochen nach dem Europa-Gastspiel in Frankfurt lieferte Raimann erneut eine solide Partie als Left Tackle ab und half der Offensive mit wichtigen Blocks.

Die Colts pirschen sich in ihrer Conference weiter an die Play-off-Plätze an. Aktuell hält der Super-Bowl-Gewinner 2007 bei sechs Siegen und fünf Niederlagen und würde die Qualifikation für die wichtigere zweite Saisonphase als Siebenter der AFC schaffen. Im Grunddurchgang sind allerdings noch sechs Spiele zu absolvieren.

(APA) / Bild: Imago