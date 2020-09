Coman lüftet kuriose Phobie: “Bei Kopfbällen habe ich Angst”

via

via Sky Sport Austria

Kingsley Coman köpfte den FC Bayern mit seinem 1:0 gegen Paris Saint-Germain im Champions-League-Finale zum Triple. Doch dieser Treffer war für ihn in doppelter Hinsicht bemerkenswert.

In einem Interview mit der UEFA gab Coman Einblicke, wovor der Triple-Sieger nicht nur am Spieltag selbst, sondern auch im Training Angst hat. ”Es ist halt so, dass ich bei Kopfbällen Angst habe und die Mitspieler darüber Scherze machen. Das passiert regelmäßig”, verriet der Flügelspieler.