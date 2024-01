Coman verletzt raus! Bayern-Sorgen werden immer größer

Schockmoment beim FC Bayern! Kingsley Coman muss beim FC Augsburg in der 26. Minute gestützt ausgewechselt werden.

Bei der Entstehung des 1:0 durch Aleksandar Pavlovic verletzte sich der Franzose, als FCA-Angreifer Philip Tietz mit vollem Gewicht auf seinen linken Fuß fiel. Coman konnte nicht mehr auftreten und musste verletzt raus. Für ihn wurde Mathys Tel eingewechselt. Das sah nicht gut aus! Die Diagnose steht noch aus.

Die ohnehin angespannte Verletzungssituation der Münchner dürfte sich damit noch weiter zuspitzen.

Coman nächster langfristiger Ausfall?

Trainer Thomas Tuchel musste in Augsburg auf Dayot Upamecano und Konrad Laimer (beide Muskelverletzung) sowie Joshua Kimmich (Schulter) verzichten. Zudem fehlen den Bayern auch weiterhin die Langzeitverletzten Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich), Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Daniel Peretz (Innenbandverletzung am rechten Knie). Minjae Kim und Noussair Mazraoui sind ebenfalls derzeit nicht im Aufgebot, da sie mit ihren Nationalteams an den Kontinentalmeisterschaften teilnehmen.

Ein weiterer Ausfall würde die Münchner zwei Wochen vor dem Bundesliga-Gipfel bei Bayer Leverkusen und dem folgenden Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom angesichts der langen Ausfallliste besonders hart treffen.

