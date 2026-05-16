Comeback beschlossen! Neuer kehrt zur WM ins DFB-Tor zurück

Nach exklusiven Informationen von Sky Sport wird Manuel Neuer – sofern nichts Außergewöhnliches mehr in den nächsten Stunden oder Tagen passiert und seine Auswechslung in der 60. Minuten gegen Köln (Wade) keine weitreichenden Folgen hat – für die kommende Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA in den Kader der DFB-Elf zurückkehren.

Darauf haben sich Neuer, Bundestrainer Julian Nagelsmann sowie DFB-Direktor Rudi Völler verständigt. In den vergangenen Wochen gab es zwischen dem Trio regelmäßigen Kontakt und mehrere Treffen. Zudem schaute sich der Bundestrainer Neuer zuletzt mehrfach live im Stadion an. Wie die gesamte Fußballwelt zeigte sich auch Nagelsmann beeindruckt von den teils herausragenden Leistungen des 40-jährigen Weltmeisters von 2014.

Der interne DFB-Tenor: Auf Neuers Erfahrung und Siegermentalität könne man trotz der zuletzt hervorragenden Leistungen von Oliver Baumann – sowohl bei der TSG Hoffenheim als auch beim DFB – nicht verzichten. Neuer sagte nach Sky Sport Infos in den vergangenen Tagen für die WM-Rückkehr zu, nachdem er am 21. August 2024 nach 124 Länderspielen aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war. Sein bislang letztes Länderspiel bestritt der Kapitän des FC Bayern am 5. Juli 2024 im EM-Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.).

Comeback gegen Finnland?

Sein geplantes Comeback könnte Neuer in einem oder beiden der letzten Testspiele vor dem deutschen WM-Start am 14. Juni gegen Curacao (in Houston) feiern: gegen Finnland (31. Mai in Mainz) und gegen die USA (6. Juni in Chicago).

Neuers Rückholaktion von Nagelsmann erinnert stark an jene von Toni Kroos, der nach fast drei Jahren DFB-Abstinenz für die Heim-EM 2024 zurückkehrte und seine Nationalmannschaftskarriere anschließend endgültig beendete. Besonders bitter ist die Neuer-Rückkehr für Baumann, der während der WM-Qualifikation die klare Nummer eins im Nagelsmann-Kader gewesen war, nun aber wieder für Neuer weichen muss, denn Neuer ist bei der WM als neue Nummer eins eingeplant.

Damit Neuer zurückkehren kann, wurde er von Nagelsmann auch auf jene nicht öffentliche Liste gesetzt, die der DFB der FIFA bis vergangenen Montag vorlegen musste. Auf dieser Liste müssen alle 55 Spieler stehen, die für den finalen 26-Mann-Kader infrage kommen. Diesen wird Nagelsmann am 21. Mai bekanntgeben.

Auch Baumann äußert sich

Nationaltorhüter Oliver Baumann geht aktuell offensichtlich davon aus, als deutsche Nummer eins zur WM in den USA, Mexiko und Kanada zu fahren. „Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann in die WM. Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt“, sagte der Keeper der TSG Hoffenheim nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach bei Sky Sport: „Ich habe meine Infos – von meinem Gespräch mit Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.). Es war ein Vier-Augen-Gespräch.“

Seit Wochen wird darüber diskutiert, ob Neuer als WM-Stammtorhüter in die DFB-Auswahl zurückkehren sollte oder nicht.

Neuer äußerte sich nach dem 5:1 gegen den 1. FC Köln am Samstag unklar. „Für mich ist das heute kein Thema. Heute feiern wir die Meisterschaft, nächste Woche haben wir noch eine ganz wichtige Aufgabe im Pokal“, sagte Neuer, der mit leichten Wadenproblemen in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden musste. Mit Nagelsmann habe er immer wieder mal „das gesamte Jahr über“ Kontakt.

Auf die Frage, ob er es als Affront gegen ihn werten würde, wenn der 40-jährige Neuer seinen Platz im Tor einnehmen würde, wollte Baumann nicht kommentieren. „Da kann ich nichts zu sagen. Fragt ihn (Nagelsmann, Anm. d. Red.) heute Abend, er ist im Sportstudio. Das ist keine Frage an mich.“

(sport.sky.de)/Bild: Imago