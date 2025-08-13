Comeback-Drama! PSG gewinnt Super Cup im Elfmeterschießen

Paris Saint-Germain hat den ersten Titel der neuen Saison eingefahren. Die favorisierten Pariser setzten sich am Mittwoch im UEFA-Supercup in Udine gegen Tottenham nach einer späten Aufholjagd im Elfmeterschießen durch. Die Londoner hatten nach Toren von Micky van de Ven (39.) und Cristian Romero (48.) bereits wie die möglichen Sieger ausgesehen. Kevin Danso und seinen Kollegen entglitt der Triumph aber im Finish, als Lee Kang-in (85.) und Goncalo Ramos (94.) trafen.

ÖFB-Verteidiger Danso spielte in Tottenhams erstem Pflichtspiel unter Neo-Trainer Thomas Frank durch. Der 26-Jährige bildete im Stadio Friuli mit Neo-Kapitän Romero und Van de Ven die Dreierabwehr. Danso bot eine solide Vorstellung. Auch die weiten Einwürfe des Österreichers, der in der Schulzeit in England drei Jahre Rugby gespielt hatte, in den Strafraum strahlten immer wieder Gefahr aus.

Bei PSG debütierte Lucas Chevalier als Nachfolger des ausgebooteten Gianluigi Donnarumma im Tor. Trainer Luis Enrique zieht die spielerischen Qualitäten des 23-jährigen Franzosen, der für 40 Mio. Euro vom Ligakonkurrenten Lille losgeeist wurde, jenen des italienischen Stargoalies auf der Linie vor. Der neue Schlussmann wurde in der 23. Minute bei einem leicht abgefälschten Schuss von Richarlison erstmals geprüft.

Tottenham lange gefährlicher

Paris hatte vor der Pause zwar mehr Spielanteile, die deutlich gefährlichere Mannschaft war aber Tottenham. Einen Kunstschuss des im Strafraum glücklich an den Ball gekommenen Joao Palhinha lenkte Chevalier noch an die Latte, beim von Van de Ven verwerteten Abpraller war der PSG-Goalie aber chancenlos. Die Abwehr des französischen Serienmeisters wirkte vor allem bei Standards verwundbar.

Das zeigte sich nach der Pause erneut: Romero traf nach einem Freistoß von Pedro Porro, Chevalier machte beim Kopfball-Aufsetzer keine gute Figur. Vier Minuten später köpfelte Danso ans Außennetz (52.). Auf der Gegenseite zählte ein Tor von Bradley Barcola nicht, weil Fabian Ruiz zuvor im Abseits gestanden war (66.). Danso bekam in der Situation einen schmerzhaften Schuss ab, konnte aber weiterspielen.

Die späte Wende brachten zwei PSG-Joker: Erst verkürzte der Südkoreaner Lee, in der vierten Minute der Nachspielzeit schlug dann der ebenfalls eingewechselte Ramos zu. Der Portugiese verwertete eine scharfe Hereingabe des bis dahin lange nicht zur Geltung gekommenen Topstars Ousmane Dembele per Kopf.

Chevalier-Parade im Elferschießen

Im Elferschießen setzte Vitinha den ersten PSG-Versuch neben das Tor. Nach zwei Spurs-Treffern parierte Chevalier den Elfer von Van de Ven. Dazu schoss auch Mathys Tel daneben. Das ermöglichte Nuno Mendes, den entscheidenden zehnten Versuch zum 4:3 zu versenken. Der Jubel fiel ausgelassen aus. Vor einem Monat hatten die Pariser das Finale der Club-WM in den USA gegen Chelsea noch mit 0:3 verloren. Den europäischen Supercup holte PSG in der 50. Auflage als erstes französisches Team. Bei der bisher einzigen Teilnahme, für die sie sich 1996 mit dem Finalsieg im Cup der Cupsieger gegen Rapid (1:0) qualifiziert hatten, waren die Pariser Juventus Turin unterlegen.

Tottenham dagegen muss weiter auf den ersten Supercup-Titel der Clubgeschichte warten. Zum zwölften Mal in den vergangenen 13 Auflagen und zum siebenten Mal in Folge ging die Trophäe an den Champions-League-Sieger. Einzig Atletico Madrid hat diese Serie 2018 als Gewinner der Europa League mit einem Triumph gegen den Stadtrivalen Real (4:2 n.V.) unterbrochen.

