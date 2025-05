Comeback im Profisport – Maierhofer: „Mich hat es gepackt“

Stefan Maierhofer kehrt in den Profisport zurück – allerdings nicht auf dem Fußballplatz, sondern auf dem Football-Feld. Der ehemalige Rapid-Stürmer hat bei den Vienna Vikings angeheuert und wird in der kommenden Saison als Kicker auflaufen.

Über seine Beweggründe spricht der 42-Jährige offen: „Ich bin Talente-Trainer in der Fußballakademie im Burgenland, am Wochenende kribbelt es noch sehr. Die Motivation ist groß, in großen Stadien zu spielen. Mich hat es gepackt.“

Schon seit November liefen geheime Gespräche zwischen Maierhofer und den Vikings. Die Entscheidung fiel nach einem internen Auswahlverfahren, bei dem laut Vikings-Co-Eigentümer Robin Lumsden „viele ehemalige Fußball-Nationalspieler“ getestet wurden: „Wir haben sie geheim getestet.“ Am Ende überzeugte Maierhofer. Lumsden betont: „Der Spitzname ‚Major‘, das passt gut zu uns.“

Maierhofer hofft, dass seine „grüne Fangemeinde das nicht allzu böse nimmt“

Auch die Trainingseinheiten mit dem ehemaligen NFL-Kicker Giorgio Tavecchio fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. „Es waren alle sehr zufrieden mit meiner Leistung,“ verrät Maierhofer.

Seine offizielle Vorstellung erfolgte nun bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7″. Zu seiner neuen sportlichen Heimat meint der frühere Bundesliga-Stürmer schmunzelnd: „Was meine neue Heimat betrifft und auch die Vereinsfarben, hoffe ich, dass meine grüne Fangemeinde mir das nicht allzu böse nimmt.“

Sein erstes Spiel im Dress der Vikings soll am 7. Juni in der Generali-Arena stattfinden. Das Engagement ist vorerst auf die Saison 2025 angelegt. „Wir wollen uns einen schönen Sommer machen,“ blickt Maierhofer voller Vorfreude voraus.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red.)/Beitragsbild: GEPA